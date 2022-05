Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte hatten in den letzten Wochen vor allem auf ein Thema gesetzt: Inflationsgetriebene Zinserhöhungen, so die Analysten der Helaba.Inzwischen hätten die wichtigen Notenbanken bereits QE-Programme beendet und erste Zinsschritte beschlossen, andere würden sich handlungsbereit zeigen. Vor diesem Hintergrund seien die Zinserwartungen in den USA und der Eurozone seit Monaten kräftig gestiegen. Wenig Beachtung habe derweil die sich eintrübende konjunkturelle Perspektive gefunden, vor allem am Rentenmarkt. Erst zuletzt scheine dies mehr in den Vordergrund zu rücken, was zu einer erheblichen Volatilität beigetragen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...