Foto: Shutterstock.comKurz vor dem Wochenende zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt eine deutliche Erholung ab. Nachdem der DAX +0,67% am Montag bis auf 13. 380 Punkte abgesackt war, liegt er durch die Erholungsrally zur Wochenmitte aktuell bereits mit einem halben Prozent im Plus. Dieses dürfte er am Freitag zunächst ausbauen: Am Morgen wurde der deutsche Leitindex rund 1,1 Prozent höher bei 13.888 ...

