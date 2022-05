13. Mai 2022 - Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB).

Nano One Materials Corp. ("Nano One" oder das "Unternehmen") ist ein im Bereich Saubere Energie tätiges Unternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen, umweltverträglichen Produktion hochleistungsfähiger Kathodenmaterialen für Lithium-Ionenbatterien.

Nano One gibt seine Finanzergebnisse und einen Überblick der Geschäftsaktivitäten für das erste Geschäftsquartal, das am 31. März 2022 endete, bekannt und freut sich, die folgenden Highlights aus dem ersten Quartal 2022 zu erläutern.

Q1 Höhepunkte und Schlagzeilen

- Umlaufvermögen: rund 48,6 Mio. CAD; Kassenbestand: rund 48,7 Mio. CAD

- Wachsende Nachfrage und Möglichkeiten im Hinblick auf Lithium-Eisenphosphat (LFP)

- Zusätzliche staatliche Fördermittel für M2CAM und Initiativen im Bereich thermische Verarbeitung

- Große Fortschritte bei der Entwicklungszusammenarbeit mit CBMM

- Erfolgreicher Abschluss der technischen Studien

Unternehmens-Update für Q1

Geschäftschance bei LFP (Lithium-Eisenphosphat)

Am 24. März 2022 gab das Unternehmen ein Update zu den sich bietenden LFP-Geschäftschancen. Die Nachfrage nach LFP wird von Automobil-OEMs und anderen Märkten angetrieben, die auf eine lokalisierte und diversifizierte Batterielieferkette in Nordamerika, Europa und Indien drängen.

Nano One verfügt über eine innovative Methode zur Herstellung von LFP mit dem One-Pot-Verfahren, das einfacher und kostengünstiger ist und das in China verwendete Eisenphosphat-Zwischenprodukt überflüssig macht. Dadurch ist es wettbewerbsfähig und lässt sich hervorragend an die Lieferketten in Nordamerika und Europa anpassen.

Es verbessert auch die Umweltbilanz und könnte Québec und Kanada zum Weltmarktführer für LFP und andere Arten von Kathodenmaterialien machen. Nano One ist begeistert davon, in British Columbia ein Team von Ingenieuren und Marktspezialisten aufzubauen und in Québec auf einen Pool erfahrener Talente zurückzugreifen.

Fördermittel für M2CAM und Initiativen bei thermischen Verfahren

Am 3. März 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program ("NRC-IRAP") [Programm zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten] zur Förderung seiner M2CAM-Technologie und Innovationen bei der thermischen Verarbeitung Beratungsleistungen und Finanzmittel in Höhe von bis zu 404.000 CAD erhalten wird.

Das Projekt wird die Kostenoptimierung des One-Pot-Verfahrens für die Herstellung aktiver Kathodenmaterialien (CAM) weiter vorantreiben, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Metallrohstoffen, die durch die M2CAM-Technologie von Nano One und Innovationen in der letzten Phase der thermischen Verarbeitung ermöglicht werden.

Erfolgreicher Abschluss der ersten Vertragsphase im Hinblick auf die gemeinsame Entwicklung mit dem Niob-Produzenten CBMM

Am 15. Februar 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es die erste Phase seines Entwicklungsvertrages mit CBMM, dem weltweit führenden Anbieter von Niob-Produkten und -Technologien, zur Beschichtung von hochmodernen Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen hat.

Nano One hat mit Erfolg nachgewiesen, dass das Niob von CBMM auf dem einkristallinen aktiven NMC-Kathodenmaterial von Nano One eine Schutzschicht bildet. Diese Beschichtung soll die Haltbarkeit erhöhen, und der Erfolg dieses ersten Meilensteins stärkt die Lieferkettenbeziehung zwischen CBMM und Nano One. Gleichzeitig ist dies ein weiterer Beweis für die Flexibilität des patentierten One-Pot-Verfahrens von Nano One.

In der ersten Phase wurde die Niob-Beschichtungstechnologie auf das aktive Kathodenmaterial NMC811 angewandt. Die nächsten beiden Phasen werden sich auf die Niob-Beschichtung von NMC mit noch höherem Nickelgehalt konzentrieren. Dazu gehört auch die Skalierung der One-Pot-Beschichtungstechnologie, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu demonstrieren und die Lieferkette zu validieren. Gemeinsam entwickeln CBMM und Nano One eine integrierte und differenzierte Lieferkette für Niob-beschichtete Einkristall-Kathodenmaterialien.

Technische Studie belegt die Vorteile des One-Pot-Verfahrens und von M2CAM

Am 24. Januar 2022 gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer technischen Studie im industriellen Maßstab bekannt, die von Hatch Ltd. ("Hatch"), einem weltweit führenden Ingenieurbüro, durchgeführt wurde. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in den Bemühungen von Nano One, die aktuellsten Innovationen in der Kathodenherstellungs-technologie durch Skalierung zur Marktreife zu bringen. Die Studie belegt, dass das patentierte One-Pot-M2CAM-Verfahren von Nano One sowohl ökologische als auch potenzielle wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu konventionellen Kathodenherstellungsverfahren bietet.

In der technischen Studie wurde das herkömmliche Sulfatverfahren zur Herstellung von CAM mit dem One-Pot-M2CAM-Verfahren von Nano One für nickelhaltige Kathodenmaterialien verglichen. Bei der konventionellen Kathodenherstellung fallen etwa 1,8-mal mehr Natriumsulfatabfälle als CAM-Produkte an, während beim Verfahren von Nano One keine Abfälle anfallen.

Außerdem wird angenommen, dass das One-Pot-M2CAM-Verfahren den Wasserverbrauch vor dem Recycling um etwa 60 Prozent reduziert. Darüber hinaus belegt die Arbeit von Hatch, dass das Verfahren von Nano One die Anzahl der Prozessschritte, die erforderlich sind, um ein einkristallin beschichtetes aktives Kathodenmaterial zu erhalten, erheblich reduziert, was zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen führt.

Der Bericht schätzt die Wirtschaftlichkeit von Nano One und seinem One-Pot-Verfahren im Vergleich zu herkömmlichen Kathodenverfahren als konkurrenzfähig ein und zeigt Möglichkeiten für weitere Kosteneinsparungen auf, obwohl das One-Pot-Verfahren 20 Jahre weniger industrielle Optimierung erfahren hat. Die Arbeit an weiteren Optimierungen ist bereits im Gange.

Finanzlage und Ergebnisse in Q1

- Bruttoausgaben für Forschungsaktivitäten von rund 1.700.000 CAD (Q4 2021 - ca. 800.000 CAD) (Q1 2021 - rund 800.000 CAD)

- Käufe und/oder Anzahlungen für Unternehmens- und Laborausrüstung in Höhe von rund 300.000 CAD vor Zuweisung staatlicher Fördermittel als Rückerstattungen

- Nettoverwendung von Barmitteln in Höhe von rund 3.900.000 CAD zur Förderung operativer und strategischer Aktivitäten

- Gesamtvermögen von rund 51.400.000 CAD (31. Dezember 2021 - rund 55.400.000 CAD)

- Gesamtverbindlichkeiten von rund 1.400.000 CAD (31. Dezember 2021 - rund 1.600.000 CAD)

Zu den Mittelzuflüssen gehörten die Ausübung von Aktienoptionen und Optionsscheinen mit einem Gesamterlös von 60.000 CAD sowie Erlöse aus staatlichen Programmen in Höhe von 68.000 CAD.

Genauere Ausführungen zu den Ergebnissen von Nano One im ersten Quartal 2022 und aktuelle Ergebnisse für 2022 finden Sie in den Finanzberichten des Unternehmens und die Diskussion und Analyse der Geschäftsführung (Management Discussion & Analysis) auf www.sedar.com.

Über Nano One

Nano One Materials ("Nano One") ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones "One Pot"-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine "Metal to Cathode Active Material"-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt "Scaling of Advanced Battery Materials" wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Nano One:

Paul Guedes

mailto:info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Medienkontakt:

Chelsea Nolan

Antenna Group für Nano One

mailto:nanoone@antennagroup.com

(646) 854-8721

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf derzeitige und künftige Kooperations-, technische und Optimierungsforschungsprojekte, die möglicherweise umgesetzt werden; die Durchführung der Pläne des Unternehmens, die Entwicklung von Materialien, Produktionsmethoden und Studien für die Vorpilot-, Pilot- und skalierte Herstellung auf dem Weg zur Kommerzialisierung, die von Unterstützungen und Zuschüssen abhängen; und die Vermarktung der Technologie und Patente des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersagen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "laufend", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: etwaige künftige Kooperationen mit Partnern wie Euro Manganese und sonstigen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens; die Durchführung der Pläne des Unternehmens, die Entwicklung von Materialien, Produktionsmethoden und Studien für die Vorpilot-, Pilot- und skalierte Herstellung auf dem Weg zur Kommerzialisierung sowie andere Risikofaktoren, wie sie im Lagebericht (MD&A) von Nano One und dem Jahresinformationsblatt vom 28. März 2022, beide für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapiereinreichungen des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65778Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65778&tr=1



