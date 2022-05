Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax auf Erholungskurs ++ Deutsche Telekom mit Zahlen ++ Siemens und der Russland-Schock.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen stand auch am Donnerstag unter Druck. Die großen US-Indizes konnten dabei ihre Tagesverluste im späten Handel reduzieren. Bei den Marktteilnehmer belasteten Befürchtungen die Stimmung, dass die Fed wegen der Inflation die Zinsen schneller erhöhen könnte als bislang erwartet. Viele Anleger wechseln angesichts dieser Unsicherheit auf die Verkäuferseite, um ihr Risiko zu senken. Dazu kam, dass der Anstieg der US-Erzeugerpreise im April mit 11 % auf Jahresbasis höher ausfiel, als vom Markt erwartet. Bei den Technologietitel stand unter anderem Apple weiter unter Druck. Die Aktie des hinter Saudi Aramco jetzt "nur" noch zweitwertvollsten Unternehmens der Welt gab gestern um 2,69 % auf 142,56 $ nach. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,33 % bei 31.730 Punkten, während der S&P 500 um 0,13 % auf 3.930 Punkte nachgab. Der Nasdaq 100 sank um 0,18 % auf 11.945 Punkte.

An den deutschen Börsen standen heute Morgen die Q1-Zahlen der Deutschen Telekom im Fokus. Der Konzern steigerte im ersten Quartal das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda AL) um 6,8 % auf 9,9 Mrd. € und den Umsatz um 6,2 5 auf 28 Mrd. € und lag damit über den Erwartungen. Für das Gesamtjahr erhöhte die Telekom jetzt die Prognose und peilt ein Ebitda AL von über 36,6 Mrd. € (zuvor 36,5 Mrd. €) an. Außerdem legt der Gesundheitskonzern Fresenius am Vormittag seine Quartalszahlen vor und die Porsche Holding beantwortet Fragen zum geplanten Börsengang des Sportwagenbauers. Der Dax bestätigte die positive Tendenz im vorbörslichen Handel und eröffnete mit einem Plus von 0,71 % bei 13.837 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

