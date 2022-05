Den heutigen Handelstag beginnt SMA Solar mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund sechs Prozent im Gewinn. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 42,36 EUR. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund vierzehn Prozent zum Monatshoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 48,30 EUR. Anleger sollten SMA Solar also unbedingt im Auge behalten.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 38,68 EUR verläuft. ...

