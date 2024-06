Nach zuletzt sechs Handelstagen mit Kursverlusten in Folge hat die Aktie von PayPal am Donnerstag wieder moderat zugelegt. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne seit Jahresanfang sind aber erst einmal dahin und ein Ausbruch aus dem zähen Seitwärtstrend scheint in weiter Ferne. Mit diesem Trading-Tipp sind trotzdem fast 75 Prozent Rendite möglich.

