1.000 Euro in die Aktie von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) stecken? Für mich eine ziemlich interessante Option. Unternehmensorientiert arbeitet das Management daran, im Markt digitaler Sicherheitslösungen führend zu sein. Von Tasern und Bodycams hin zu behördenübergreifenden Cloud- und Software-Lösungen gibt es alles, was das Ermittler- und Justizherz höher schlagen lässt. Aber bleiben wir beim Thema. Warum sollte man ausgerechnet jetzt in der Marktphase der Growth-Schwäche 1.000 Euro in Axon Enterprise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...