Lkws, Busse und andere Nutzfahrzeuge, die mit Brennstoffzellen bestückt sind, werden nun im Wochentakt vorgestellt. Zuletzt haben der britische Bushersteller Wrightbus und der australische Busaufbauspezialist Volgren zusammengespannt, um auf beiden Inseln emissionsfreie Fahrzeuge auf der gleichen Antriebsplattform zu bauen. Auch Weltmarktführer Daimler Trucks (WKN: DTR0CK) will in allen Segmenten vorne mitspielen. Die Stuttgarter, die bereits seit Jahrzehnten an der Brennstoffzellentechnik herumforschen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...