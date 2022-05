BYD (WKN: A0M4W9)-Aktien können sich im Vergleich zum breiten Markt bisher immer noch gut behaupten. 1. BYD ist stärker als die Konkurrenz Grund sind die weiterhin guten New Energy Vehicle (NEV)-Absatzzahlen. Sie stiegen im April gegenüber März 2022 um 1 % auf 106.042 Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten sie sogar um 313 % zu. Doch es gibt auch Warnzeichen. So sind die Verkäufe der Konkurrenz im April gegenüber März 2022 deutlich gesunken, was auch eine Folge der hohen Inflation sein ...

