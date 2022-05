München (ots) -Die geplanten Themen:Krieg in den Köpfen:Postsowjetische Schriftstellerinnen in Deutschland suchen nach AntwortenEine Geschichte von Schuld und Vergebung:Icíar Bollaíns ETA-Terrordrama "Maixabel""Das eine Leben"Marius Müller-Westernhagen über Ruhm, Alter und FreiheitKinshasas Subkultur:Das "Costume Art Project" des belgischen Fotografen Kris PannecoukePionier, Krebsforscher, Nobelpreisträger:Bill Haneys Dokumentarfilm "Jim Allison"Moderation: Max Moorttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5221164