Allianz-Calls mit 96% Chance bei Kurserholung auf 210 Euro

Auch die Aktie des Versicherungsriesen Allianz (ISIN: DE0008404005), die am 9. Februar 2022 bei 232,50 Euro den höchsten Stand seit einigen Jahren erreicht hatte, konnte sich in den vergangenen Wochen nicht der Schwäche des Gesamtmarktes entziehen. Obwohl das Unternehmen trotz des Krieges in der Ukraine die Jahresziele bestätigte, rutschte die Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen ins Minus und beendete den 12.5.22 mit einem Schlusskurs von 198,34 Euro.

Wegen des über den Konsensschätzungen liegenden operativen Ergebnisses und des trotz der Rückstellungen für die Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem Structured Alpha-Fonds über den Erwartungen liegenden Nettoergebnisses bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 270 Euro ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie. Kann sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 199,70 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 15.7.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD5TPV0, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 199,06 Euro mit 1,03 - 1,04 Euro gehandelt. Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats die Erholung auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,36 Euro (+31 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 189,991 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 189,991 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW2FC77, wurde beim Allianz-Kurs von 199,70 Euro mit 1,01 - 1,02 Euro taxiert. Wenn die Allianz-Aktie auf 210 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,00 Euro (+96 Prozent) erhöhen - sofern die Allianz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 185,537 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 185,537 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD2TYH1, wurde beim Allianz-Kurs von 199,70 Euro mit 1,54 - 1,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,44 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

