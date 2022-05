Starkregen, Sturm und Hagel haben 2021 die versicherten Kfz-Schäden kräftig steigen lassen. Wie nun der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mitgeteilt hat, hat sich die Schadensumme durch Unwetter mit rund 1,7 Mrd. Euro im Vergleich zum vieljährigen Durchschnitt fast verdoppelt. Unwetter haben im vergangenen Jahr in Deutschland fast doppelt so hohe Schäden verursacht als im Durchschnitt. "Wir haben 2021 rund 450.000 Schäden in Höhe von 1,7 Mrd. Euro an versicherten Kraftfahrzeugen ...

