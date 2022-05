EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG / Veröffentlichung von Finanzberichten/Änderungsbekanntmachung

Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.05.2022 / 10:44

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hierbei handelt es sich um eine Änderungsbekanntmachung.

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort: https://www.lenzing.com/de/investoren/publikationen



Sprache: Englisch

Ort: https://www.lenzing.com/investors/publications





Bemerkungen:

Die Darstellung des am 10. März 2022 veröffentlichten (ESEF-)Jahresfinanzberichtes der Lenzing AG wurde aufgrund eines fehlenden Berichtsinhaltes korrigiert. Die nunmehr korrigierte Version des (ESEF-)Jahresfinanzberichtes wurde um den Lagebericht des Einzelabschlusses der Lenzing AG ergänzt und ersetzt die am 10. März 2022 veröffentlichte Version des (ESEF-)Jahresfinanzberichtes. Der Einzelabschluss der Lenzing AG wurde als separater Bericht korrekt am 10. März 2022 veröffentlicht.





13.05.2022