Seit dem 22. März 2022 signalisiert nun auch der neue Firmenname Pyramid AG, dass das Reverse-IPO der Pyramid Computer GmbH in den Börsenmantel der mic AG erfolgreich umgesetzt worden ist. Und nach der Übernahme des Wettbewerbers faytech AG ist die Gesellschaft nun auch in China mit eigenen Werken positioniert. Eigentlich gute Voraussetzungen für eine runde ...

