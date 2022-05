Immer mehr neue Autohersteller drängen auf den europäischen Markt. Welche Marken könnten für Käufer künftig wichtig werden? Aiways, Genesis, E-Go, Lynk und Co, MG Motor und Nio: Schon mal von diesen Namen gehört? Nein? Verständlich. Marken wie diese gehören noch nicht zu den etablierten Automobilherstellern in Europa. Auch Ora, Wey, Togg und Vinfast stehen in den Startlöchern - alles Produzenten von E-Fahrzeugen. Ein Überblick. Togg etwa ist ein Zusammenschluss fünf großer türkischer Unternehmen. Diese haben vor r...

Den vollständigen Artikel lesen ...