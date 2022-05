Hamburg (www.anleihencheck.de) - Es herrscht Risk-Off-Stimmung an den Finanzmärkten und das bedeutet, dass Staatsanleihen aus Deutschland und den USA wieder gesucht sind, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Nach dem Renditeausflug auf deutlich über 1% bei den zehnjährigen Bunds und über 3% bei den T-Notes sei jetzt wieder ein kräftiger Rückgang zu verzeichnen. Die Bunds würden derzeit bei 0,87% und die korrespondierenden US-Titel bei 2,84% rentieren. Dies sei ein Zeichen für die zunehmende Angst vor einer Stagflation. Denn am 11.05. sei mit der Veröffentlichung der April-Inflationszahl aus den USA deutlich geworden, dass sich die Teuerungsrate auf einem hohen Niveau halte. Zwar sei die Inflationsrate gefallen, aber immer noch würden die Preise mit einer Rate von 8,3% (Vormonat: 8,5%) steigen. Das wiederum bedeute für die FED, dass sie in ihren Bemühungen, die Inflation einzudämmen, nicht nachlassen könne. Aber eine Notenbank, die die Zügel sehr rasch und kräftig anziehe, riskiere, eine Rezession auszulösen. ...

