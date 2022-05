Die elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, konnte trotz rückläufiger Umsätze in Q1/2022 erneut ein positives Ergebnis erwirtschaften. Damit blieb der Konzern auch im achten Quartal in Folge profitabel und erzielte ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes-EBITDA) von EUR 0,4 Mio. (Q1/2021: EUR 1,0 Mio.) und ein EBIT von TEUR 131 (Q1/2021: TEUR 842). Das Konzern-Gesamtergebnis belief sich auf TEUR 105 nach TEUR 792 in Q1/2021. elumeo blickt verhalten optimistisch in die Zukunft Die elumeo SE erwirtschaftete ...

