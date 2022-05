Auf ihrem ersten Capital Markets Update erläutert die GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) heute in Frankfurt Investoren und Kreditgebern ihre Strategie zur Verdoppelung des Neugeschäfts und des Gewinns im Jahr 2024 im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr ohne Sondereffekte. Konkret strebt GRENKE in 2024 ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von rund 140 Millionen Euro an. Erreicht werden soll das durch die Stärkung des internationalen Vertriebs in den mehr als 30 Ländern, in denen GRENKE aktiv ist. Darüber hinaus soll das Portfolio an Leasingobjekten erweitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...