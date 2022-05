Was ist die Handelsplattform wert? Ihre Eckdaten lauten: 15,9 Mio. User auf Monatsbasis mit 22,8 Mio. Accounts und 93 Mrd. $ auf ihnen.



Der Konzernumsatz betrug in 2021 rund 1,8 Mrd. $ und wird in 2022 laut Erwartungen auf 1,5 Mrd. $ sinken. Für 2023 sind 2,3 Mrd. $ angesetzt.



Am gestrigen Tiefpunkt 7,71 $ wurde für "HOOD" noch ein Börsenwert von 6,75 Mrd. $ angezeigt. Zwei Meldungen brachten die Wende:



7,6 % der Anteile an ROBINHOOD MARKETS hat sich die Emergent Fidelity Technologies Ltd gesichert, die Samuel Bankman-Fried (Jgg. 1992) zuzuordnen ist. Dieser hat die Handelsplattform FTX ins Leben gerufen und leitet sie.



Zuvor hatte ein CITI-Analyst die Meinung geäußert, ROBINHOOD MARKETS könne bei einer Übernahme durchaus 15 Mrd. $ wert sein.



Das Resultat: + 5,0 % schon im offiziellen Handel. Nachbörslich kamen + 23 % hinzu, inoffiziell wird für die HOOD-Aktie nun 10,52 $ angezeigt (Börsenwert damit 9,2 Mrd. $).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



