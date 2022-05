Die hohe Volatilität bei SMA Solar hält auch vor dem Wochenende weiter an. Am Freitag geht es mit der Aktie wieder zweistellig nach oben, das Jahreshoch von Anfang Mai rückt wieder näher. Schwung verleiht nach den jüngsten Quartalszahlen nun eine positive Studie vom Bankhaus Metzler, in der das Kursziel deutlich angehoben wurde.Die Chancen auf eine deutliche Erholung stünden bei SMA Solar gut, so Analyst Guido Hoymann. Der Rekord beim Auftragsbestand zeige das Interesse der Kunden an den Produkten ...

