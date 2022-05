Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) die im Jahresverlauf zweimal erhöhte Prognose bei Umsatz und Ergebnis übertroffen. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe neben abnehmenden Belastungen durch die COVID-19-Pandemie vor allem das vor rund 12 Monaten vorgestellte Transformationsprogramm FUTURE@FP bereits in seinem ersten Jahr positive Effekte gezeigt. So seien auf Ebene des EBITDA schon Einsparungen in Höhe von 5,5 Mio. Euro realisiert worden. Der Zielwert nach Umsetzung aller Maßnahmen liege laut GSC bei über 9 Mio. Euro. Auch 2022 werde noch im Zeichen des voranschreitenden Wandels zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern stehen. Vor dem Hintergrund der anhaltend rückläufigen Entwicklung bei den allgemeinen Briefvolumina sowie im Markt für Frankiersysteme sehe das Unternehmen das perspektivisch größte Umsatz- und Ertragspotenzial in dem derzeit noch mit Abstand kleinsten Geschäftsbereich Digital Business Solutions. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 5,50 Euro (zuvor: 4,80 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.05.2022, 11:20 Uhr)



