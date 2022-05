BioNTech ist derzeit so etwas wie die Aktie der Woche. Denn nach den tollen Zahlen für das erste Quartal sowie der Aussicht, den mRNA-Impfstoff in Kürze auch in China zu verimpfen, zeigt sich der Aktienkurs nahezu entfesselt. Heute notiert die Aktie im europäischen Handel (noch) unverändert. Die Musik spielt allerdings ohnehin an der Wall Street.

BioNTech konnte Gewinn und Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachen! Aus 1,1 Milliarden Euro Gewinn in Q1 2021 wurden in diesem Jahr satte 3,7 Milliarden Euro. Auch für das Gesamtjahr bleiben die Mainzer optimistisch und halten an ihrer Umsatzprognose von 13 bis 17 Milliarden Euro fest.

Nach einer sehr langen Durststrecke scheint BioNTech auch an der Börse wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Denn alleine in den vergangenen ...

