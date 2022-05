Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit Anfang März haben zehnjährige Bundesanleihen bis zu 10% an Wert verloren, so die Analysten der Helaba.Dies sei der größte Ertragseinbruch seit 32 Jahren gewesen und die Rendite sei über die 1%-Marke getragen worden. Die Rendite zehnjähriger Pfandbriefe habe sich zeitweise bereits 2% genähert. Angesichts des grassierenden Anlagenotstands sei dies für viele Investoren eigentlich eine positive Nachricht. Das Problem insbesondere für Buy-and-Hold-Anleger sei allerdings, dass die Inflation noch erheblich schneller gestiegen sei und zudem große Unsicherheit herrsche, auf was für einem Niveau sich langfristig einpendelt werde. ...

