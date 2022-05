DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: CentralNic Group PLC-Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-EURIBOR+700bps) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta029/13.05.2022/11:45) - In ihrem aktuellen Barometer zu der Anleihe der CentralNic Group PLC mit variabler Verzinsung und Laufzeit bis 2023 (WKN A2R3GC) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Branche: Domainhandel

Kerngeschäft: Verkauf von Tools für den Onlineauftritt der Kunden & Monetarisierung von Webverkehr Marktgebiet: weltweit

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Zu der CentralNic-Gruppe gehören 10 Holding-Unternehmen, die in verschiedenen Ländern wie Großbritannien, Luxemburg, USA, Australien etc. ansässig sind. Zudem bestehen weitere 42 aktive Tochterunternehmen, die insgesamt in 4 Geschäftsbereichen tätig sind:

Der Registry-Bereich ist ein führender Partner für den Vertrieb von Domainnamen durch weltweite Händler. Der Bereich ist der einzige Vertriebspartner mit sechs der zwanzig erfolgreichsten TLDs (Top-Level-Domains) auf seiner Plattform.

Der Retail-Bereich vermarktet und verkauft Domainnamen und zugehörige Produkte direkt an den Endverbraucher. Der Bereich vertreibt rund 1.200 Domainendungen, eine der größten Bandbreiten an Domainendungen, die von Retailern der Branche angeboten wird. Die verschiedenen Marken des Bereichs decken die Nachfrage aus vielen Kundensegmenten ab, darunter unter anderem: Endkunden, kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), Midcap-Unternehmen, multinationale Marken und Domaininvestoren.

Der Reseller-Bereich von CentralNic verwaltet und vermarktet Domainnamen und zugehörige Produkte über ein großes Netzwerk von Resellern. Der Geschäftsbereich beliefert rund 20.000 Reseller, die Domainnamen an Endkunden in über 250 Ländern weltweit verkaufen. Der Bereich vertreibt rund 1.200 Domainendungen über sein Reseller-Netzwerk, eines der breitesten Angebote an Domainendungen in der Branche.

Der Corporate-Bereich gewinnt in der Domainbranche an Bedeutung, und CentralNic adressiert diesen Markt in mehrfacher Hinsicht. CentralNic Corporate bietet Produkte und Dienstleistungen:

. für die komplexe Aufgabe, ein Domainportfolio zu verwalten, um sicherzustellen, dass Webseiten immer erreichbar sind und der Markeninhaber die richtige Mischung von Domainnamen hat, die er benötigt,

. um die Online-Präsenz, den Ruf und die Einnahmen der Markeninhaber vor Betrügern, Cybersquattern und Fälschern zu schützen,

. um Markeninhabern mehrfacher dabei zu helfen, ihre Internetpräsenz unter ihrer eigenen, exklusiven "DotBrand" TLD (Markenname als Domainendung) zu erhalten, zu verwalten, zu schützen und weiterzuentwickeln.

Mitarbeiter: 644 Unternehmenssitz: London,Großbritannien

Gründung/Historie:

Die CentralNic wurde 1996 gegründet und begann mit der Nutzung des eigenen Domainportfolios, darunter uk.com und eu.com, für den Verkauf von Domainnamen der dritten Ebene wie avon.uk.com. Seit der Gründung hat die CentralNic Gruppe ein globales Vertriebsnetzwerk mit zahlreichen Unternehmen aufgebaut, die berechtigt sind, das von CentralNic verwaltete Portfolio zu vertreiben. Das entspricht über 50 % des weltweiten Endkunden-Marktes.

Im Jahr 2013 wurde CentralNic ein am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiertes Unternehmen. 2014 erwarb die CentralNic die Internet.BS, einen weltweiten Top 20 Domainregistrar mit Kunden in fast 200 Ländern. 2015 setzte CentralNic seine Akquisitionsstrategie mit dnsXperts fort, einem deutschen Softwarehersteller, der auf Telekommunikationsunternehmen und Großunternehmen spezialisiert ist. 2016 übernahm die CentraNic die Instra Group. Diese war ein großer, in Australien ansässiger ICANN-akkreditierter Registrar und Anbieter von verwandten Dienstleistungen für Privatperson und Unternehmen.

Über die Jahre baute CentralNic die Aktivitäten kontinuierlich weiter aus, durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen, die den Bereich Corporate Domainmanagement und den Vertrieb von Domains an Privatpersonen, Unternehmen, Reseller und Domaininvestoren umfassen.

Im August 2018 erreichte CentralNic einen weiteren Meilenstein mit der Übernahme von KeyDrive, einem globalen Technologieunternehmen und führenden Domainregistrar, der fast 6 Millionen Domainnamen im Auftrag von Unternehmen, Resellern und Privatpersonen verwaltet. Diese Akquisition hat die Größe des Unternehmens verdoppelt und stärkt das Unternehmen in der Bereichen Reseller-Registrar, Corporate Domain Management und Markenschutz. 2019 macht CentralNic den nächsten Schritt und stärkte die Position in der Domainbranche weiter mit dem Zukauf von HEXONET/1API - ein Marktführer im Bereich Domain-Plattformen und -Serviceleistungen für Tausende von Wiederverkäufern weltweit.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

CentralNic stellt Tools für Unternehmen bereit, um eine erfolgreiche Onlinepräsenz zu erreichen. Diese Dienste werden über zwei operativen Segmente vertrieben: Online Presence & Online Marketing.

Im Bereich "Online Presence" verkauft CentralNic die Basistools an Unternehmen, um online aufzutreten. Darunter fallen beispielsweise Produkte wie Webadressen, Webseiten, Hosting, E-Mail, etc.. Das Umsatzmodell besteht in dem Segment aus jährlichen Abonnements.

Im Bereich "Online Marketing" verkauft CentralNic Tools für Webseiten zur Kundenakquise und Steigerung des Umsatzes. Die Produkte bestehen aus Tools zur Monetarisierung von Webverkehr und Medienkauf-Tools zur Kundenaquise. Der Umsatz in dem Segment wird primär durch unbefristete Verträge mit Umsatzbeteiligung erzielt.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Im Online Presence Segment: CentralNic hat seine Akquisitionen operativ in einem Marktplatz integriert. Dieser verkauft fast alle Domainnamen und andere Mehrwertdienste für alle Kundentypen über spezielle Kanäle mit direkten Konten. Außerdem besitzt die CentralNic Verbindungen zu fast allen weltweiten Anbietern von Ländercodes und generischen Domainnamen. Der Domain-Marktplatz selbst verbindet mehr als 1500 Anbieter von Domainnamen (TLDs) mit mehr als 20.000 Resellern. Dabei agiert die CentralNic als vertrauenswürdiger Verwalter der Domain-Portfolios von hunderten international anerkannten Marken.

Im Online Marketing Segment: CentralNic integriert seine Akquisitionen in einen Marktplatz, der Domainnamen aus fast der gesamten Breite der Quellen an Kunden verkauft, die eine Reihe an führenden Demand-Side-Plattformen nutzt. Bereits 4.500 Onlinevermarkter und Einkaufsplattformen verwenden die Tools zur Kundenakquise und CentralNic besitzt exklusive umsatzgenerierende Rechte an 25 Millionen Websites. Die angebotenen datenschutzfähigen Marketinglösungen bedienen dabei optimal die Marktnachfrage.

Darüber hinaus arbeitet CentralNic mit den meisten Unternehmen in den einschlägigen Branchen zusammen und kann dadurch auf einen starken Wettberwerbsvorteil für M&A-Gespräche zurückgreifen.

Strategie: CentralNic ist ein globaler Anbieter von immer wichtiger werdenden Tools, um Unternehmen und anderen Organisationen dabei zu helfen, durch Einführung eines Marktplatzes für Internetservices online erfolgreich zu sein. Diese Dienste werden über die bereits beschriebenen beiden Bereiche "Online-Presence" und "Online Marketing" angeboten.

Dabei setzt die CentralNic auf 4 strategische Prioritäten:

Organischer Wachstum

o Neukunden gewinnen, Bestandskunden unterstützen

o Cross-Selling der Dienstleistungen

o Neue Produkte einführen und Verträge mit neuen Lieferanten

Fokussierte M&A

o Website und E-Commerce Ziele, die der aktuellen wiederkehrenden Umsatz- und Cashgenerierung entsprechen

o Starke Pipeline mit attraktiven Preisen

Operativer Hebel

o Zukünftige Kostenersparnisse durch Intergration der erworbenen Unternehmen

o Eine Verzahnung der Geschäftsbereiche versprechen verbesserte Margen, wenn die Gruppe wächst

Nachhaltige Schulden

o Reduzierung der Zinsen von historischen Schulden (neuster Effektivzins

