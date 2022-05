Cathie Wood hat den Kursrücksetzer von Coinbase genutzt, um Aktien im Wert von knapp 30 Millionen US-Dollar nachzukaufen. An der Nasdaq kann die Krypto-Börse etwas Boden gut machen nach den enttäuschenden Quartalszahlen.

Am Mittwoch büßte Coinbase ein Viertel seines Wertes an der Börse ein, nachdem man einen Nettoverlust von fast einer halben Milliarde US-Dollar im ersten Quartal 2022 vermeldete. Zeitweise stand das Wertpapier nur noch bei 54 US-Dollar. Starinvestorin Cathie Wood wertete diesen Kurssturz als Kaufgelegenheit für drei ihrer geführten Ark-Investment-ETFs, auf die sie 546.579 Aktien verteilte. Dafür soll sie 29,4 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Am Freitagmittag stieg die Aktie vor US-Börsenstart auf circa 65 US-Dollar an der Nasdaq. Vor einer Woche war eine Coinbase-Aktie noch doppelt so viel wert.

ETF-Name Aktienaufteilung ETF-Anteil in Prozent ARK Innovation (AARK) 360.855 0,25 ARK Next Generation Internet (ARKW) 62.602 0,24 ARK Fintech Innovation (ARKF) 123.122 0,77

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US00214Q4010,US00214Q1040,US00214Q7088,US19260Q1076