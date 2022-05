Das Sportunternehmen PUMA hat damit begonnen, seine Waren mit einem vollelektrischen Lkw vom Hafen in Los Angeles zu seinem Lager in Torrance, Kalifornien, zu transportieren. Diese Initiative ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Kohlendioxidausstoß im gesamten Unternehmen zu verringern.

Sports company PUMA has started transferring goods from the port of Los Angeles to its warehouse in Torrance, CA, with a fully electric truck, an initiative, which is part of the company's strategy to reduce carbon emissions throughout its business. (Photo: Business Wire)