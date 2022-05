von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Knapp elf Jahre ist es her, da startete in Deutschland der erste Mikrofinanzfonds für Privatanleger. Ins Laufen brachte ihn Edda Schröder, Geschäftsführerin von Invest in Visions (IIV). Die Gesellschaft verkündete kürzlich, die Marke von einer Milliarde Euro beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...