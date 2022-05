Tesla-CEO Elon Musk legt den 44 Milliarden US-Dollar schweren Twitter-Deal auf Eis. Die Aktie bricht daraufhin an der Nasdaq vorbörslich um mehr als 20 Prozent ein.

Ausgerechnet per Tweet teilte Elon Musk mit, dass seine Übernahme des US-Kurznachrichtendienstes "on hold" sei. Der Grund: Er wolle erst konkrete Informationen zur Zahl der Spam- und Falschkonten bei Twitter.



[twitter]1525049369552048129[/twitter]



Die Twitter-Aktie brach daraufhin an der Nasdaq vorbörslich um bis zu 20 Prozent ein.



