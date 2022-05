Die Aktie von BioNTech hat sich zuletzt stark präsentiert. Am Donnerstag ging das Papier mit einem Plus von fast zehn Prozent auf 158,00 Dollar aus dem US-Handel. Damit hat sich die Aktie wieder einem wichtigen Widerstandsbereich genähert. Dieser resultiert aus den 38- und 90-Tage-Durchschnittslinien.Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial. Sie hat in dieser Woche die Einstufung für BioNTech nach den Zahlen zum ersten Quartal zwar auf "Neutral" belassen. Das Kursziel von 255,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...