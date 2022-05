Paris (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank in Australien hat zum ersten Mal seit mehr als zwölf Jahren den Leitzins angehoben - und dann auch gleich von 0,10 auf 0,35 Prozent überraschend deutlich, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zudem habe Notenbankchef Philip Lowe zugleich die Bereitschaft zu weiteren Zinsschritten signalisiert. Die Märkte würden nun erwarten, dass der australische Schlüsselzins bis Mitte 2023 auf 3,5 Prozent steigen könnte. Mit der restriktiveren Geldpolitik würden die Notenbanker wohl in erster Linie die ausufernde Inflationsrate im Zaum halten wollen, die im ersten Quartal mit 5,1 Prozent den höchsten Stand seit 20 Jahren markiert habe. ...

