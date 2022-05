München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:NRW wählt - Realitätscheck für die Ampel im Bund?Die Gäste:Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)Omid Nouripour (B'90/Grüne, Bundesvorsitzender)Melanie Amann (Journalistin; Mitglied der Spiegel-Chefredaktion und Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros)Carsten Linnemann (CDU, stellv. Parteivorsitzender)Michael Bröcker (Journalist, Chefredakteur der Media Pioneer GmbH; ehem. Chefredakteur der Rheinischen Post)Auf diese Wahl in NRW schaut ganz Deutschland: Schafft die SPD dort den Machtwechsel und stärkt so auch Kanzler Scholz? Oder siegt die Union am Rhein, wird Oppositionschef Merz mit so viel Rückenwind im Bund zu einem echten Schattenkanzler aufgewertet?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5221766