An den Märkten geht die Angst umher. Der Fear and Greed Index ist am unteren Ende der Skala angekommen. Der Rücksetzer des Technologieindex Nasdaq 100 ist inzwischen nahezu so stark wie zu Beginn der Coronakrise. Diese fünf Unternehmen hat es zuletzt besonders stark getroffen, sie notieren über 75 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt.

Den vollständigen Artikel lesen ...