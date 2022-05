Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA



Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA

ISIN: DE0007274136



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2022

Kursziel: 300,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Sto mit starkem, aber unprofitablem Wachstum in Q1



Sto hat am Donnerstag Eckwerte für Q1 2022 vorgelegt und die Guidance bestätigt. Trotz einer überraschend hohen Wachstumsdynamik wurde in Q1 wie üblich noch kein positives Ergebnis erzielt, was vor allem auf Materialpreissteigerungen zurückzuführen ist.



Starkes organisches Wachstum: Der Konzernumsatz stieg um 21,2% yoy auf 368,0 Mio. Euro. Wir waren zwar von einer deutlich zweistelligen Wachstumsrate ausgegangen (MONe: +14,2% yoy auf 346,9 Mio. Euro), die hohe Dynamik überrascht uns vor dem Hintergrund der soliden Vorjahresbasis (Q1/21: +7,0% yoy) aber positiv. Neben der sehr guten Witterung profitierte Sto zum einen von Projektüberhängen aus dem Vorjahr, die aus lieferbedingten Verzögerungen auf einzelnen Baustellen resultierten. Zum anderen kam es zu Vorzieheffekten aufgrund der angekündigten Verkaufspreiserhöhungen. Des Weiteren trugen positive Währungseffekte sowie die Erstkonsolidierung von JONAS Farben zur positiven Erlösentwicklung bei. Aber auch organisch verzeichnete Sto einen starken Umsatzanstieg von 18,8% yoy. Der Auslandsanteil erhöhte sich auf 58,8% (Vj.: 56,6 %).

Konzernergebnis von höheren Beschaffungspreisen belastet und wie üblich in Q1 negativ: Für Q1 legte Sto wie gewohnt keine Ergebniskennzahlen vor. Nach Angaben des Unternehmens wurde aufgrund der ausgeprägten Saisonalität der Geschäftstätigkeit und trotz des hohen Geschäftsvolumens aber wie üblich ein negatives und lediglich geringfügig verbessertes Konzernergebnis erzielt. Verantwortlich dafür sind vor allem die steigenden Preise auf der Beschaffungsseite. Daher kündigte Sto seinerseits bereits weitere Preiserhöhungen an. Wegen mangelnder Verfügbarkeit gingen darüber hinaus die CAPEX in Q1 deutlich auf 5,6 Mio. Euro zurück (Vj.: 11,3 Mio. Euro), für 2022 wird aber nach wie vor eine Ausweitung des Investitionsvolumens auf mehr als 60 Mio. Euro angestrebt.



Guidance bestätigt, Q2 startet jedoch unter den Erwartungen: Im Gesamtjahr 2022 rechnet Sto bei guter Witterung und ohne direkten Einfluss des Ukraine-Krieges unverändert mit Konzernerlösen von rund 1,74 Mrd. Euro und einem EBIT zwischen 114 und 134 Mio. Euro. Wir hatten uns umsatzseitig zuletzt etwas darunter positioniert und fühlen uns in dieser Einschätzung aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren für die Baukonjunktur weiterhin wohl. Nach Angaben des Vorstands bewegte sich der Konzernumsatz im April unter dem starken Vorjahresmonat und blieb auch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der enorme Anstieg der Beschaffungspreise hielt dagegen unvermindert an, sodass das Konzernergebnis per Ende April trotz des deutlichen Mehrumsatzes voraussichtlich unter dem Vorjahr liegen wird. Zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit wurde die eigene Bevorratung weiter erhöht. Wir nehmen nun sowohl einen stärkeren Aufbau der Vorräte als auch eine höhere Materialkostenquote an, was zu gesenkten Ergebnis- und Cashflow-Prognosen führt.



Fazit: Sto wächst stark, aber unprofitabel. Wenngleich die Preiserhöhungen in den nächsten Monaten den Materialkostenanstieg abfedern sollten, droht Sto u.E. aktuell auf das untere Ende der avisierten Ergebnis-Bandbreite zuzusteuern. Nichtsdestotrotz überzeugt das Unternehmen unverändert mit starken Fundamentaldaten und strukturellen Wachstumstrends, sodass wir die Aktie für längerfristig orientierte Investoren weiter zum Kauf empfehlen. Unser Kursziel reduzieren wir indes auf 300,00 Euro (zuvor: 310,00 Euro).





