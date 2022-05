Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind zwei neue Exchange Traded Funds von INVESCO auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem INVESCO S&P China A 300 Swap UCITS ETF (ISIN IE000K9Z3SF5/ WKN A3DDQ6) würden Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung der 300 größten und liquidesten Aktienunternehmen nach Marktkapitalisierung erhalten, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen in der chinesischen Währung Renminbi gehandelt würden (A-Aktien). Ausgeschlossen seien Unternehmen, die sich in einer finanziellen Notlage befinden und als "Special Treatment"-Aktien eingestuft würden sowie solche, die in den vorangegangenen zwei Jahren einen negativen Gewinn je Aktie (EPS) verzeichnet hätten. ...

