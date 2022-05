51 % der Bitcoin-Anleger in Gewinnzone (41 % Verlust, 8 % plus-minus-null) Narrativ von Bitcoin als Krisen-Asset gerät ins Wanken Fear and Greed Index notiert auf 10 (Maximalwert 100 steht für größtmögliche Euphorie/Gier) Index für Aktienmarkt notiert mit Zählerstand von 6 noch niedriger Innerhalb der letzten 7 Tage verzeichnet der Bitcoin Kurs ein Minus von 17 Prozent. Erschwerend kommt das Kollabieren des Terra-Ökosystems hinzu, das den ganzen Krypto-Markt in Aufruhr versetzt. Doch obgleich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...