Original-Research: Cherry AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cherry AG



Unternehmen: Cherry AG

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2022

Kursziel: 28,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Sebastian Weidhüner



Divergierende Segmententwicklung und deutlicher Ergebnisrückgang im Auftaktquartal - Jahresziele dennoch bestätigt



Cherry hat jüngst die Zahlen des ersten Quartals 2022 veröffentlicht. Wie bereits im Earnings Call zum FY 2021 Ende März avisiert, sank der Konzernumsatz mit -12,6% yoy zweistellig.



Geschäftsfelder mit stark unterschiedlicher Erlösentwicklung: Der Gaming-Bereich erzielte einen stark rückläufigen Umsatz von 11,9 Mio. Euro (Vj.: 18,8 Mio. Euro; -36,9% yoy). Ursächlich hierfür war vor allem eine erhebliche Verschärfung von Lieferengpässen bei Vorprodukten für Gaming-Tastaturen, wodurch die Hersteller Neuprodukteinführungen verschoben. Infolgedessen verzeichnete Cherry eine rückläufige Nachfrage nach entsprechenden Switches und erlöste mit seinen Schaltern lediglich 6,5 Mio. Euro (-51,0% yoy). Zudem verzögerten Lockdowns in China und Hong Kong den Produktions- und Lieferprozess in dem stark auf Asien ausgerichteten Segment. Das Geschäftsfeld Professional verzeichnete hingegen erneut eine zweistellige Wachstumsrate. Die Erlöse erhöhten sich auf 21,1 Mio. Euro (+11,6% yoy), wodurch ihr Anteil am Konzernumsatz in Q1 63,9% betrug (Vj. 50,1%). Sowohl der Bereich Digital Health (+10,2% yoy) als auch die Geschäftseinheit Office- & Industry-Peripherals (+12,5% yoy) zeigten indes eine erfreuliche Wachstumsdynamik.



Überproportionaler Ergebnisrückgang: Die bereinigte EBITDA-Marge sank infolge einer ausbleibenden Fixkostendegression auf 13,4% (Vj.: 29,0%). Entsprechend fiel die EBITDA-Margenreduzierung im Geschäftsfeld Gaming (7,4%; Vj.: 34,1%) deutlich höher aus als im Professional-Bereich (16,7%; Vj.: 24,0%). Der Profitabilitätsrückgang trotz des zweistelligen Top-Line-Wachstums ist in diesem Bereich insbesondere auf gestiegene Einkaufspreise sowie den geplanten Ausbau der Marketingaktivitäten im Zuge der avisierten B2C-Offensive zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA sank folglich um -61,1% yoy auf 3,9 Mio. Euro.



Guidance trotz Gegenwind bestätigt: Der Vorstand geht unverändert von einer bereinigten EBITDA-Marge von 23% bis 26% bei einer Umsatzspanne von 170 bis 190 Mio. Euro aus. In H2/22 sollen neben den 2021 gelaunchten ULP-Switches und einem neuen Schalter mit individualisierbaren Funktionen die 2021 erschlossenen Länder in Südostasien (u.a. Macau, Indonesien, Malaysia) noch zu einem Erlösanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich im Geschäftsfeld Gaming auf Gesamtjahressicht führen. Zudem hat der Vorstand zur Kompensation der Margenerosion im ersten Quartal Kosteneinsparungen eingeleitet.



Prognosen überarbeitet: Auf Basis des erzielten 3M-Niveaus impliziert unsere bisherige Erlösprognose in 2021 einen durchschnittlichen Beitrag von 49,4 Mio. Euro je verbliebenen Quartal. Da sowohl die Lieferkettenprobleme als auch die chinesische Null-Covid-Politik noch kein Zeichen von Entspannung zeigen, passen wir unsere Erwartung sowohl in der Top- als auch der Bottom-Line an das untere Ende der Bandbreite an. Die anhaltend geringe Visibilität der operativen Lage haben wir auch in unserer Mittelfristprognose berücksichtigt.



Fazit: Das aktuell herausfordernde Marktumfeld spiegelt sich klar in den Q1-Zahlen wider. Im Hinblick auf die bestätigte FY-Guidance sehen wir bzgl. des oberen Endes vor allem exogene Unsicherheitsfaktoren, die wir nun verstärkt in unserem Modell reflektiert haben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 28,00 Euro.





