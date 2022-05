Tolentino, Italien (ots/PRNewswire) -arena ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit der OCEANMAN-Serie für acht europäische Events im Jahr 2022 bekannt zu geben. OCEANMAN wurde 2015 ins Leben gerufen und ist eine der herausragenden globalen Open-Water-Serien mit mehr als 30 Events in über 25 Ländern, von Februar bis Dezember in diesem Jahr sowie dem Weltfinale, das vom 28. bis 30. Oktober in Rethymno auf Kreta stattfindet.Die OCEANMAN-Veranstaltungsorte werden nicht nur nach ihrer Eignung zum Schwimmen im Freiwasser, sondern auch dank ihrer Attraktivität und einer schönen Umgebung sorgfältig ausgewählt. In diesem Jahr findet die achte Ausgabe der globalen Wettkampfreihe statt.Die acht europäischen Veranstaltungen, bei denen arena Partner sein wird, sind:Costa Azahar, Spanien (14.-15. Mai)Cattolica, Italien (28. Mai)Vilanova i la Geltrú, Spanien (11.-12. Juni)Lago D'Orta, Italien (17.-19. Juni)Oitylo Bay, Griechenland (25.-26. Juni)European Open Water Championships, Stari Grad, Kroatien (16.-17. September)Benidorm, Spanien (1.-2. Oktober)OCEANMAN World Final, Rethymno, Kreta (28.-30. Oktober)"Wir sind wirklich stolz darauf, die OCEANMAN-Serie in Europa zu sponsern", sagte der stellvertretende CEO von arena, Giuseppe Musciacchio. "Mit unserem starken Erbe im Wassersport, passt OCEANMAN perfekt zu uns und verschafft uns eine großartige Bekanntheit und Zugang zu sowohl Profi- als auch Gelegenheitssportlern. Mit seiner familiären Atmosphäre und rund 20 % der Teilnehmer, die zum ersten Mal an den Start gehen, ist OCEANMAN ein großartiges Schaufenster, um das Freiwasserschwimmen als gesunden Lebensstil zu fördern und auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit hervorzuheben, die eine unserer obersten Prioritäten 2022 ist, nicht nur bei arena, sondern auch bei unseren Lieferanten und Partnern. Wir freuen uns sehr, als Partner an dieser Initiative beteiligt zu sein und begrüßen das OCEANMAN-Projekt als Gesamt-Erlebnis.""Wir sind von der Zusammenarbeit mit arena inspiriert," sagt OCEANMAN CEO, Fermin Egido. "Unser Ziel ist es einen neuen Trend im Freiwasserschwimmen - Lifestyle zu schaffen."Die OCEANMAN 2022-Ausgabe wird voraussichtlich rund 25.000 Schwimmer anziehen - von denen 20 % zum ersten Mal an einem Freiwasser-Event teilnehmen - sowie 80.000 Zuschauer und hat eine globale Reichweite durch Live-Streaming im Fernsehen und in sozialen Medien in 150 Ländern weltweit. Über 130.000 Fans verfolgen die Veranstaltungen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, YouTube-Präsenz nicht mitgerechnet.Jede Veranstaltung wird in der Regel in einer familiären Atmosphäre durchgeführt und zieht sowohl Amateur- als auch Profisportler an. arena hat bei jeder Veranstaltung einen Shop mit Strandbekleidung, Neoprenanzügen und Ausrüstung für das Freiwasserschwimmen und bietet für jede Veranstaltung maßgeschneiderte Produkte an. Der hochmoderne Storm-Neoprenanzug des Unternehmens, der 2021 auf den Markt gebracht wurde, und das renommierte Sortiment an arena-Schwimmbrillen werden die Produktpalette der Shops anführen. Darüber hinaus können Schwimmer und Freunde arena-Produkte - einschließlich Open-Water-Neoprenanzüge und Triathlonanzüge - bei Tests vor Ort ausprobieren.Historisch gesehen hatte arena schon immer eine starke Verbindung zum Freiwasserschwimmen, und seine Neoprenanzüge, Badeanzüge und Schwimmbrillen sind seit langer Zeit die erste Wahl für alle Spitzenathleten dieses Sports. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein langfristiger Sponsor der führenden Namen des Freiwasserschwimmens, darunter Olympiasieger Florian Wellbrock (2020), Sharon Van Rouwendaal und Ferry Weertman (2016) und Oussama Mellouli (2012), sowie olympischer Silber und Bronze Medaillengewinner Gregorio Paltrinieri (2020), Marc-Antoine Olivier (2016) und Haley Anderson, Thomas Lurz und Richard Weinberger (2012).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1817093/arena_Oceanman.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1693019/Arena_Sport_Logo.jpgc.cantoni@arenasport.comKontakt:Cristina Cantonic.cantoni@arenasport.com+39 334 6879249Original-Content von: arena Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160891/5221829