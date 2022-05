DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Mai (20. KW)

=== M O N T A G, 16. Mai 2022 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnisse 1Q und 2021, Grünwald 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches 1Q, Dortmund *** 08:00 DE/Großhandelspreise April 09:00 DE/Vantage Towers, ausführliche Jahresergebnis (09:00 virtuelle PK) 09:00 DE/Bundestagsfinanzausschuss, Öffentliche Anhörung zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz, Berlin 10:20 IE/EZB-Direktor Panetta, Rede zu digitalem Euro im National College of Ireland (10:40 Panel mit Panetta und EZB-Chefvolkswirt Lane), Dublin *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:00 DE/Bundestagsfinanzausschuss, Öffentliche Anhörung zur Senkung der Energiesteuer, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 12:30 DE/CDU, Pk von Parteichef Merz und NRW-Ministerpräsident Wüst nach Sitzungen von Vorstand und Präsidium, Berlin 13:00 DE/Synlab AG, Online-HV 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch am Chemiestandort Leuna *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai 14:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Bulgariens Staatspräsident Radew, Bilaterale Gespräche, Berlin D I E N S T A G, 17. Mai 2022 *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (11:00 hybride PK), Neustadt/Weinstraße *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analystentelefonkonferenz; 09:30 Presse-Call), Stuttgart 07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 1Q, Gräfelfing 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q, Brunnthal bei München *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 08:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede im Institut Montaigne, Paris 10:00 DE/Software AG, Online-HV 10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, Online-HV 10:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Stühlingen 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Online-HV 10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, Online-HV *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville 14:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) auf Energy Infrastructure Council Investor Conference 14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April *** 16:00 US/Lagerbestände März *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung des by Soroptimist International - Club Darmstadt 20:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) auf Cleveland Fed Conversations on Central Banking 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei "Money Marketeers"-Veranstaltung - Märkte/Börsenfeiertag Norwegen - FR/Engie SA, Ergebnis 1Q, Paris M I T T W O C H, 18. Mai 2022 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Köln 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 DE/Auftragsbestand/-reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 DE/Baugenehmigungen März 09:00 DE/Hauptverband der Bauindustrie, Pk zur neuen Prognose mit Präsident Hübner, Berlin 09:00 DE/Westwing Group SE, Online-HV 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/SAP SE, Online-HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Online-HV *** 10:00 DE/Zalando SE, Online-HV *** 10:00 IT/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Präsentation bei Veranstaltung der Associazione Bancaria Italiana, Rom 10:00 DE/Uniper SE, Online-HV 10:00 DE/1&1 AG, Online-HV 10:00 DE/Vossloh AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:00 DE/q.beyond AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesregierung , Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundesregierung , Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Morphosys AG, Online-HV 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Liechtensteins Regierungschef Risch, Pk nach Gespräch, Berlin 14:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Online-HV 14:00 DE/Adva Optical Networking SE, Online-HV *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Mid-Size Bank Coalition of America *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** - DE/Traton SE, Capital Markets Day, - DE/Cropenergies AG, BI-PK, Mannheim - DK/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Nordseegipfel , Esbjerg - DE/Takkt AG, HV *** - DE/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 20.5.), Bonn D O N N E R S T A G, 19. Mai 2022 06:55 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen 07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1Q, Dortmund 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Ergebnis 1H, Luton *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV *** 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum außerordentlichen EU-Gipfel, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV 10:00 DE/SAF-Holland SE, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim 10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV 11:00 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Finanzmarkt- Round-Table (online) zum Thema Pandemie, Krieg, Energiekrise und Stagflation - die EZB unter Zugzwang 11:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/United Internet AG, Online-HV 12:00 DE/Tag der Bauindustrie, Berlin 13:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Strategy Update "The Economics of Desire" (10:30 Medien Q&A) *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 14. April *** 14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu "Building the Financial System of the 21st Century: An Agenda for Europe and the United States" (anschließend Q&A) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April *** - DE/G7, Fortsetzung Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 20.5.), Bonn - NL/Bundeskanzler Scholz, Antrittsbesuch in den Niederlanden, Den Haag - DE/PSI Software AG, HV - DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV - DE/Bundestagshaushaltsausschuss, Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2022, Berlin - DE/LEG Immobilien SE, Online-HV - DE/Encavis AG, Online-HV F R E I T A G, 20. Mai 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April - DE/Pressekonferenzen zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2022 09:00 AfD 10:00 CDU/CSU 11:00 Linke 12:00 SPD, Grüne, FDP, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am G7 Youth Summit, Berlin 13:00 DE/Stratec SE, Online-HV 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Abschluss-Pk zum Treffen der G7-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Bonn *** 14:00 SE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu "Macro-bridging policies - effectiveness and costs" bei Symposium der Nobel Foundation, Stockholm 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Emir von Katar Tamim, Pk nach Gespräch, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (S&P), Malta (Moody's), Portugal (Moody's), Slowakei (S&P), Slowenien (Fitch) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) ===

