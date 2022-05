Moderna zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Anmerkung der Redaktion: Startet Moderna jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Diese Marke liegt bei 115,32 EUR. Bei Moderna geht es jetzt also besonders hoch her!

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 225,32 EUR, womit sich Moderna in Abwärtstrends befindet. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

Fazit: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...