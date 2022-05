DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 14. Mai 2022 *** - DE/G7, Abschluss Treffen der Außenminister (seit 12.5.), Weissenhaus S O N N T A G, 15. Mai 2022 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) M O N T A G, 16. Mai 2022 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnisse 1Q und 2021, Grünwald 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches 1Q, Dortmund *** 08:00 DE/Großhandelspreise April 09:00 DE/Bundestagsfinanzausschuss, Öffentliche Anhörung zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz, Berlin 09:00 DE/Vantage Towers, ausführliche Jahresergebnis (09:00 virtuelle PK) 10:20 IE/EZB-Direktor Panetta, Rede zu digitalem Euro im National College of Ireland (10:40 Panel mit Panetta und EZB-Chefvolkswirt Lane), Dublin *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:00 DE/Bundestagsfinanzausschuss, Öffentliche Anhörung zur Senkung der Energiesteuer, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung , Regierungs-Pk, Berlin 12:30 DE/CDU, Pk von Parteichef Merz und NRW- Ministerpräsident Wüst nach Sitzungen von Vorstand und Präsidium, Berlin 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch am Chemiestandort Leuna 13:00 DE/Synlab AG, Online-HV *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: 15,0 zuvor: 24,6 14:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Bulgariens Staatspräsident Radew, Bilaterale Gespräche, Berlin ===

