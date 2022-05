Paris (www.fondscheck.de) - In den ersten vier Monaten des Jahres sind ETFs weltweit 281 Mrd. Euro zugeflossen, so die Experten von Amundi ETF.Im April seien es hingegen nur knapp 23 Mrd. Euro gewesen, was einem Fünftel der März-Flows entspreche. Der Rückgang spiegele die Sorge über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die steigende Inflation wider. Aktien-ETFs seien seit Jahresbeginn 206 Mrd. Euro an Neugeldern zugeflossen. Auch hier hätten sich die Allokationen im April stark verlangsamt (+4,5 Mrd. Euro). ...

