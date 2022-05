NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Studiendaten zu dem Medikamentenkandidaten Navitoclax des Wettbewerbers Abbvie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst James Gordon wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Studie als leicht positiv für das deutsche Biotech-Unternehmen. Die Daten legten nahe, dass das mögliche Konkurrenzprodukt Pelabresib von Morphosys eventuell effizienter ist und ein weitgehend ähnliches Toleranzprofil aufweist./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 13:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 13:54 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

