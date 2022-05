Berlin (ots) -Zum diesjährigen Weltbienentag lädt die Aurelia Stiftung alle Berliner*innen auf eine Wildbienen-Entdeckungstour in den Botanischen Garten Berlin ein. Tauchen Sie mit unseren Expert*innen in die faszinierende und häufig bedrohte Welt der Hummeln, Sandbienen und Co. ein.+++ PRESSE- UND FOTOTERMIN, für Bild- & Tonberichte geeignet +++Wildbienen-Exkursionen zum WeltbienentagDatum: Freitag, 20. Mai 2022Uhrzeiten: 11 - 13 Uhr sowie 15:30 - 17:30 UhrOrt: Botanischer Garten Berlin, Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 BerlinIn genau einer Woche ist Weltbienentag! Der perfekte Anlass, um unseren heimischen Wildbienen einen persönlichen Besuch abzustatten. Viele Menschen wissen nämlich gar nicht, dass neben der allseits bekannten Honigbiene rund 560 Wildbienenarten in Deutschland leben. Allein in Berlin/Brandenburg gibt es knapp 400 Arten zu entdecken. Leider sind mittlerweile mehr als die Hälfte aller Wildbienenarten gefährdet.Um mehr Menschen für die Vielfalt und Lebensweisen der Wildbienen zu begeistern, hat die Aurelia Stiftung ein einzigartiges Veranstaltungsprogramm entwickelt. Das Programm umfasst neben geführten Exkursionen in Berlin auch Web-Seminare zur Ökologie und Bestimmung von Wildbienen sowie Workshops zum Nisthilfenbau. Die Veranstaltungen sind interaktiv und unterhaltsam gestaltet und eignen sich für Menschen jeden Alters.Wir möchten auch Sie als Pressevertreter*in herzlich dazu einladen, unsere Fachexpert*innen am Weltbienentag in den Botanischen Garten Berlin zu begleiten. Ausgerüstet mit Fangkescher und Lupe besuchen wir die wilden Schwestern der Biene Maja. Sie werden staunen, was für eine faszinierende Artenvielfalt sich direkt vor unserer Haustür verbirgt.Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an wildbienen-erlebnisse@aurelia-stiftung.de oder rufen Sie uns unter 030 577 00 39 61 an.Mehr Infos zu diesem kostenfreien Umweltbildungsangebot finden Sie hier. (https://www.aurelia-stiftung.de/projekt/wo-die-wilden-bienen-wohnen-exkursionen-webinare-2022/)Diese Einladung ist auch als PDF-Download (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/05/PE-Wo-die-wilden-Bienen-wohnen-Einladung-zum-Weltbienentag_13.05.2022.pdf) verfügbar.Pressekontakt:Florian Amrhein (Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit):florian.amrhein@aurelia-stiftung.de - Tel.: +49 (0)30 577 00 39 66- Mobil: +49 (0)176 34 51 52 07Original-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134345/5221866