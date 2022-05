Forscher haben die Tür zur Datenverarbeitung in Petahertz-Geschwindigkeit geöffnet. Dabei erzeugen Laser ultraschnelle Stromstöße im Femtosekundenbereich. Ein Team aus Forscher:innen der Universitäten in Rochester und Erlangen haben einen Schritt in Richtung ultraschnelle Rechenoperationen gemacht. Sie haben mithilfe von synchronisierten Laserimpulsen das schnellste Logikgatter der Welt konstruiert. Sie verarbeiten Informationen innerhalb von Femtosekunden, also eine Million mal schneller als Nanosekunden. Sollte diese Art der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...