Die Aktien von acht Unternehmen seien laut Analysten von Goldman Sachs unterbewertet, wenn es um ihr Potenzial für die Kreislaufwirtschaft geht.

Die von Goldman Sachs ausgewählten Unternehmen könnten bis 2050 als Teil der Kreislaufwirtschaft Geschäftsmodelle im Wert von insgesamt 25 Billionen US-Dollar aufbauen.

Ein reduzierter Verbrauch von Rohstoffen, Teilen statt Besitzen, Recycling und Abfallvermeidung gehören zu dem Geschäftsmodell Kreislaufwirtschaft, das laut den Wall Street-Bankern enormes Aufwärtspotential habe: "Eine Kreislaufwirtschaft könnte bis 2030 zu einer zusätzlichen Wirtschaftsleistung von 4,5 Billionen US-Dollar und bis 2050 von 25 Billionen US-Dollar beitragen. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass Recycling, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung der Wirtschaft bis 2025 dabei helfen könnten, jährlich eine Billion US-Dollar an ungenutzten Ressourceneinsparungen zu erzielen", zitiert CNBC die Analysten um Evan Tylenda von Goldman Sachs.

Uber und Lyft werden von den Goldmännern mit "Kauf" eingestuft. Diese Unternehmen vermitteln Fahrten, die "die Anzahl der Autos auf der Straße reduzieren und die Nutzungsintensität von Fahrzeugen erhöhen", so die Bank.

Ein weiterer Top-Pick, der die Kreislaufwirtschaft unterstützt: Herc. Der Anbieter vermietet Baugeräte wie Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungsmaschinen, Lastwagen oder Anhänger. Ebenso werden gebrauchte Geräte oder Werkzeuge verkauft. Herc ging 2016 nach der Abspaltung vom Autovermieter Hertz an die Börse.

Adidas und Nike werden als "Kauf" bewertet, weil sie sich bemühten, recycelte Materialien zu verwenden. Vergangenes Jahr habe Nike angekündigt, abgenutzte Turnschuhe aufzuarbeiten und zu einem günstigeren Preis weiterzuverkaufen, so CNBC. Adidas und Allbirds produzierten zusammen einen Sportschuh, der geringe Emissionen verursache.

Die Bank gab zudem eine Kaufempfehlung für Grocery Outlet ab. Die Supermarkt-Kette kauft überschüssige Lebensmittel von Herstellern auf, die ansonsten auf der Mülldeponie gelandet wären.

Das französische Unternehmen Veolia Environnement entwickelt Lösungen für die Wasser, Abfall- und Energiewirtschaft.

Die Aktie von Waste Management, einem Unternehmen, das in den USA Mülldeponien besitzt und betreibt, ist ebenso ein Goldman-Top-Pick unter der Themenüberschrift "Unterbewertet, weil enormes Potential im Bereich Kreislaufwirtschaft." Waste Management baut sein Geschäft mit erneuerbarem Erdgas aus - in Höhe von 825 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren, so die Analysten. In einem CNBC-Interview im Februar beschrieb CEO Jim Fish die Aussichten des Unternehmens für 2022 als "verdammt robust".

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion





Enthaltene Werte: US6541061031,US94106L1098,FR0000124141,DE000A1EWWW0,US42704L1044,US55087P1049,US90353T1007,US39874R1014