Der Kryptomarkt kann sich am Freitag von den heftigen Verlusten der vergangenen Tage erholen und die miserable Wochenbilanz noch etwas verbessern. Doch die beiden Coins, die maßgeblich zu den Marktturbulenzen der vergangenen Tage beigetragen haben, kommen selbst in diesem Umfeld auf keinen grünen Zweig mehr.Der gescheiterte Stablecoin TerraUSD (UST) ist am heutigen Freitagnachmittag der einzige Coin in den Top 100 nach Market Cap, der auf 24-Stunden-Sicht einen deutlichen Verlust von mehr als zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...