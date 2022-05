In den vergangenen Tagen haben einige Menschen sehr viel Geld verloren. Krypto-Anleger:innen kennen die besonders hohen Schwankungen des Marktes. Was war diese Woche anders? Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn gut 40 Prozent seines Wertes verloren. Auf der Handelsplattform Bitfinex fiel der Bitcoin mit zeitweise 26.591 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende 2020. Laut Coinmarketcap erreicht die älteste Kryptowährung am 12. Mai bei unter 29.000 Dollar pro Bitcoin ihren Tiefstwert in den vergangenen zwölf Monaten. Diesen Kurssturz, der bislang noch keinen Boden ...

