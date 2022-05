Kurzmeldung: Plötzliche Kehrtwende bei Twitter (WKN: A1W6XZ): Wie Elon Musk per Tweet verlauten lässt, ist seine Übernahme-Zusage weiter intakt. Stunden zuvor hatte er seine Pläne eigentlich gestoppt (wir berichteten) ... Musk befeuert mit der 180-Grad-Wende die Kurse: Im vorbörslichen New Yorker Handel stürzte die Twitter-Notiz infolge der ersten Negativnachricht auf 33,51 US$ ab - infolge der Wende erholt sich der Kurs zur Stunde auf 41 US$. Musk ...

