Die Kombination aus extrem negativen Stimmungswerten, stark überverkauften Aktienmärkten und einem positiv interpretierten Interview von Fed-Chef Jerome Powell verhelfen dem Deutschen Aktienindex heute zu seinem ersten Wochengewinn seit Ende März. Sollte der Börsentag so auch in New York zu Ende gehen, wäre dies der erste Freitag seit vier Wochen, an dem die Kurse nicht mit tiefroten Vorzeichen und die Anleger nicht mit der Angst vor einer Fortsetzung des Kursrutsches am Montag ins Wochenende gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...