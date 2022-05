Der DAX testete die untere Trendlinie und bewegt sich gerade in Richtung der oberen Trendlinie.Der DAX testete die untere Trendlinie und bewegt sich gerade in Richtung der oberen Trendlinie. Der DOW hat den Seitwärtstrend verlassen und geht in einen Abwärtstrend über, der viel Platz zum Austoben bietet. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Weitere Aktienanalysen: https://www.youtube.com/channel/UClDeIjugHWPOMNQ_0R0AoXw

